أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم، ليسجل نحو 8034 دينارا (57.83 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7030 دينارا (50.60 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليسجل نحو 6026 دينارا (43.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4687 دينارا (33.73 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 249.861 ألف دينار (1798 دولارا).

وصعد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم الاربعاء، ليسجل نحو 56.240 ألف دينار (404.79 دولار).