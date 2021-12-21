تراجع اسعار الذهب في لبنان اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وانخفض متوسط جرام الذهب عيار 24 في لبنان، تعاملات الاربعاء، إلى 87.433 ألف ليرة .

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى نحو 65.575 ألف ليرة .

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان، نحو 51.003 ألف ليرة.

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى نحو 76.505 ألف ليرة .

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.719 مليون ليرة (1798 دولار).

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى مستوى 612.043 ألف ليرة .

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27800 و27850 ليرة لكل دولار