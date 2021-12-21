"الصحة العالمية" تحذر من "عاصفة أوميكرون" في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية من "عاصفة أخرى قادمة" وذلك في معرض وصفها لتفشي المتحور أوميكرون في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوجه في فيينا، إنه منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم اكتشاف المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة.

وأضاف كلوجه أن العديد من الأسئلة المتعلقة بأوميكرون لا تزال تحتاج لإجابات، إلا أن المعروف بالفعل هو أن هذا المتحور أصبح السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول مثل الدنمارك والبرتغال وبريطانيا، حيث تتضاعف الإصابات به كل يوم ونصف اليوم إلى كل ثلاثة أيام، لتظهر معدلات إصابة غير مسبوقة".

وأوضح أنه خلال أسابيع قليلة، سيكون المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا في مزيد من الدول، الأمر الذي يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية المرهقة بالفعل، لتقترب من نقطة الانهيار.

وأكد أن أوميكرون سيصبح على الأرجح المتحور الاكثر انتشارا في أوروبا، مضيفا أن "حجم الإصابات الجديدة بكوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات النقل إلى المستشفيات واضطراب واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية".