صورة الكشف عن هوية شهيد عملية الدهس في جنين

كشف الارتباط الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عن هوية شهيد عملية الدهس التي نفذت قرب حاجز "دوتان" الصهيوني غرب مدينة جنين.

وقال الارتباط، إن الشاب عبد العزيز حكمت موسى (22عاماً) من بلدة مركة جنوب جنين استشهد برصاص الاحتلال على حاجز "دوتان" غرب جنين.

واستشهد الشاب موسى، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز "دوتان"، أدت لإصابة جنديين "إسرائيليين" واحتراق سيارته بالكامل أثر اشتعال النيران فيها؛ نتيجة اطلاق النار المكثف من قبل جنود الاحتلال تجاه المركبة.

وفيما يلي صورة للشهيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب أعلن الارتباط الفلسطيني هوية شهيد عملية جنين:



