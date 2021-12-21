رويترز: رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تصريح لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات.

وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

وكان حمدوك قد قال يوم السبت إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، ودعا إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.

وتصريحات حمدوك جاءت قبل يوم من احتجاجات مقررة على الانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في 25 أكتوبر، والاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه.