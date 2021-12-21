العاهل الأردني: مستمرون في مسؤولية حماية المقدسات في القدس

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على الاستمرار في المسؤولية "الدينية والتاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها"، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وخلال لقائه رؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس في قصر الحسينية في عمان، قال العاهل الأردني إن "الوصاية الهاشمية شرف ومسؤولية أمامي وأمام الهاشميين، والمملكة الأردنية الهاشمية".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك هنأ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد، وعبر "عن تقديره لتمسك كنائس وأوقاف القدس بالعهدة العمرية والعيش المشترك المبني على أساس الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وأعرب الملك عن أمله "بأن يتحسن الوضع الوبائي العام المقبل، لتجاوز التحديات أمام وصول الزوار من المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف".