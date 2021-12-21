باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن حالة بعض لاعبي الفريق المصابين، على رأسهم نيمار جونيور.

وقال النادي:" ظل كولين داجبا تحت الرعاية لعلاج التواء طفيف في الكاحل الأيمن، سيعود مع المجموعة بعد العطلة الشتوية ".

وأضاف:" واصل نيمار جونيور علاجه في مركز تدريب أوريدو، ولا يزال من المتوقع عودته إلى التدريب في غضون 4 إلى 5 أسابيع".

وأكمل:" سيستأنف جوليان دراكسلر تدريباته مع المجموعة بعد العطلة الشتوية ".

وأتبع:" خوان بيرنات، الذي يسير تعافيه بشكل جيد، سيستأنف مع المجموعة في أوائل يناير ".

وأتم:" بقي لايفن كورزاوا في حالة رعاية بسبب عدم الراحة في ربلة الساق اليسرى، ومن المقرر أن يستأنف التدريب بعد العطلة الشتوية ".