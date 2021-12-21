قفزة لأسعار العملات الرقمية المشفرة.. بيتكوين تلامس حاجز 50 ألف دولار

قفزت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، بعد تصحيح المسار بدعم من قرب الاحتياطي الفيدرالي من تشديد السياسات النقدية.

و جاءت أسعار العملات الرقمية اليوم كما يلي:

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة، خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء، بنسبة 3.38% لتصل إلى 2.25 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 100.19 مليار دولار.

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 4.81% ليصل إلى 48613.44 دولارا.

كما صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.44% إلى 4013.44 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.39% لتصل إلى 528.91 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 2.90% ليسجل 1.26 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.58% إلى 0.8953 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.31% إلى 24.49 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.21% إلى 0.1706 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.17% ليصل إلى 153.03 دولار.

وزاد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 2.64% إلى 19.11 دولار.