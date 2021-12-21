 وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1806 إصابات و 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 703555، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة".

ويواصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الإصابات، وسط دعوات إلى اتخاذ اقصى الدرجات الوقائية والاقبال على تلقي اللقاح وعدم الاختلاط والاستهتار في الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب الاعياد.

وباتت الكلفة الاستشفائية في لبنان مرتفعة جداً ولن يكون بمقدور كافة المرضى تلقي العلاج اللازم، وهذا المؤشر السلبي يضاف الى مؤشرات قدرة المستشفيات وجهوزيتها وأوضاع العاملين في القطاع الصحي وخاصة الممرضات والممرضين المنهكين من الضغوط التي يتعرضون لها مما ينذر بتداعيات خطيرة لا يمكن للبنان واللبنانيين تحملها.