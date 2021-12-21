محدث بالفيديو والصور إصابة جنديين "إسرائيليين" بعملية دهس غرب جنين واستشهاد المنفذ

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز "دوتان" غرب مدينة جنين.

وزعمت القناة الـ14 "الإسرائيلية"، أن جنود الاحتلال المتركزة قرب حاجز "دوتان" اطلقت النار تجاه سيارة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية دهس قرب الحاجز.

وقالت القناة الإسرائيلية"، إن قوات الجيش نفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية غرب جنين، بزعم محاولتها دهس عدد من جنود الاحتلال قرب حاجز "دوتان"، تم فيها تحييد المنفذ وإصابة جنديين إسرائيليين بجراح طفيفة".

وأوضحت، أن سيارة المنفذ احترقت بالكامل أثر اشتعال النيران فيها عقب اطلاق جنود الاحتلال النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس".

بدروه، أكد مراسل الـ"قناة7" الإسرائيلية، أن منفذ عملية استشهد داخل مركبته الذي احترقت بالكامل أثر اطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال.

يتبع...









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