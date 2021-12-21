شركة الكهرباء تصدر تنويها هاماً للمواطنين بشأن جدول التوزيع

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويها هاماً للمواطنين بشأن جدول توزيع الكهرباء.

وجاء في التنويه الصادر عن الشركة، أن طواقم الشركة تبذل جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة

وأوضحت الشركة أن أجهزة القياس قد سجلت، مساء اليوم الثلاثاء طلب على الكهرباء وصل لقرابة(551)ميجاوات وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الشركة بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء وبالتالي ازدياد في نسبة العجز الذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.

وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه

تنويه صادر عن شركة توزيع الكهرباء

تدعو شركة توزيع كهرباء محافظات غزة الأخوة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم، وتؤكد الشركة بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء وبالتالي ازدياد في نسبة العجز الذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.

لذا فإن المسؤولية مشتركة بين الشركة والمواطنين لتجاوز تلك الفترة.

وتبذل طواقم الشركة جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.

وقد سجلت أجهزة القياس مساء اليوم الثلاثاء طلب على الكهرباء وصل لقرابة(551)ميجاوات وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .

واستنادا للمعطيات السابقة تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية، وتؤكد بأن السلوك العام للاستهلاك من قبل المواطنين واستجابتهم لتوصيات الشركة ينعكس على طبيعة جدول الكهرباء واستقراره.

لذلك فإن الشركة تدعو جمهور المواطنين لضرورة الاستخدام الأمثل والحكيم لحصص الكهرباء الواصلة إليهم وكذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم (133) الخاص بالشركة دون تردد أو تأخير.

السلامة نتمناها للجميع

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

21/12/2021