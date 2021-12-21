الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر لـ 4 أشهر

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشـيخ عكرمة صبري قراراً يقضي بتجديد منعه من السفر خارج فلسطين مدة 4 أشهر، وذلك بزعم تشكيله "خطـراً على أمن إسرائيل".

ويقضي القرار الصادر عن ما تسمى "وزارة الداخلية" بحكومة الاحتلال، بمنع الشيخ صبري من السفر لمدة أربعة أشهر، تنتهي في 29 آذار/ مارس 2022. وهذا هو القرار الثالث على التوالي بشأن منع سفره إلى الخارج.

ووصف الشيخ صبري القرار بالظالم والجائر وغير المبرر، والذي يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية، كما يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وشدد على أنه "سيتواصل مع العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يقف القرار الإسرائيلي حائلاً أمام تواصله مع الناس".

والشيخ صبري هو خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وعضو الرابطة العالمية لخريجي جامعة الأزهر الشريف وعضو فلسطين الدائم عن الرابطة، ورئيس هيئة العلماء والدعاة/ بيت المقدس – فلسطين.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين (12-13 عامًا) من رأس العمود وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى، واقتحمت منزله في بلدة العيسوية وعبثت بمحتوياته.

كما اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.