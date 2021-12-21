القيادي عدنان يهنئ المحررين الزرعي والنجار

أجرى الشيخ القيادي خضر عدنان، ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بوالد الأسير البطل يوسف طلعت المبحوح (30 عامًا) من سكان مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة والذي عملية طعن لسجان صهيوني في معتقل نفحة الصحراوي يوم أمس، ردًا على الإجراءات العقابية بحق الأسيرات.

وأشار الشيخ القيادي خضر عدنان في اتصاله مع والد الأسير البطل يوسف المبحوح أن ما فعله الأسير المجاهد يوسف هو دفاع عن عرض أمة بأكملها، وأدى الشيخ القيادي خضر عدنان التحية والعرفان للأسير يوسف المبحوح ولذويه الكرام، ولروح الشهيد القائد محمود المبحوح السلام.

في ذات السياق أجرى الشيخ القيادي خضر عدنان اتصالاً هاتفياً بالأسيرين المحررين من قطاع غزة (حسن الزريعي، محمد النجار) مهنئًا كلاهما بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني.

الجدير بالذكر أن الأسير المحرر حسين الزريعي من مدينة دير البلح وسط القطاع، وأفرج عنه بعد قضائه 19 عامًا في الأسر، وهو نجل الأسير المحرر الشهيد سليمان الزريعي الذي استشهد عام 2002م، أما الأسير المحرر محمد النجار فهو من حي الزيتون بغزة، وأفرج عنه بعد قضائه 14 عامًا في سجون الاحتلال الصهيوني.