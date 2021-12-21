هل قررت وزارة "التربية والتعليم" حذف بعض مواد منهج "توجيهي"2022 ؟!

أكد المختص التربوي محمد الحطاب، أن وزارة التربية والتعليم عازمة على تخفيف أو حذف بعض المواد من منهج الثانوية العامة "توجيهي" 2022م

وأوضح الحطاب خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن إقرار الوزارة بالعودة لجدول الامتحانات كما قبل جائحة كورونا، وبقاء الاسئلة الاختيارية في القسم الاول والثاني يظهر النية الواضحة لديها بحذف او تخفيف بعض المواد من المنهج.

وأشار إلى أن الوزارة قررت تقديم موعد امتحان الاحياء هذ العام وبحيث لا يكون أخر يوم, نظراً لعدم تجاوز 2000 طالب في القطاع الامتحان كذلك الامر في مادة الجغرافيا، متوقعاً أن تصدر الوزارة قرار التخفيف أو الحذف لبعض المواد في نهاية شهر فبراير القادم.

وعلل المختص التربوي، موعد نهاية فبراير لإقرار الوزارة بحذف أو تخفيف المواد ، قائلاً " إن الوزارة في شهر فبراير ستتخذ قراراتها بهذا الأمر بناء على عدد اللقاءات الوجاهية، وبناء على طبيعية الحياة التعلمية ومدى تأثير جائحة كورونا عليها".

وأكد أن المطلوب من الوزارة ؛ هو مراعاة طلبة الثانوية العامة وفقا للفاقد لديهم من صف الحادي عشر وعاشر، لافتا إلى أن قرار الحذف مراعاة للفاقد التعليمي لم يقرر بعد من قبل الوزارة.

واحتجّ المئات من طلبة الثانوية العامة الشهر الماضي، في العديد من المدن الفلسطينية مطالبين بحذف مواد من المنهاج المقرر بسبب تراكم الفاقد التعليمي، ما دفع الوزارة لتشكيل لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحان الثانوية العامة والمادة المقررة في الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للجنة الامتحانات العامة لاتخاذ القرار المناسب بما يحافظ على مصلحة الطلبة ومصداقية الامتحان.