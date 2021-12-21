تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
السبت
9° - 9°
الأحد
11° - 11°
الإثنين
7° - 7°
الثلاثاء
9° - 9°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.11
يورو
3.52
جنيه مصري
0.2
دينار أردني
4.39
جنيه إسترليني
4.14
الرئيسية
سوا
تفاصيل الخبر
أصول قبيلة بنو لام وش يرجعون 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:34 م
21 ديسمبر 2021
أصول قبيلة بنو لام وش يرجعون 2022،