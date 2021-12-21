أحدث تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة اكسترا نيوز، والتي تعد ضمن مجموعة قنوات سي بي سي المصرية، وهذه القناة مهتمة بعرض لكل المواطنين في مصر الاخبار الحصرية علي مدار الساعة، حيث إن تلك القناة تقدم للمشاهدين جميع أخبار المحافظات المصرية وأيضاً الاخبار في مختلف دول العالم عن طريق عدة برامج يتم تقديمهم في مختلف المواعيد باليوم وبدون توقف.

نبذة عن قناة اكسترا نيو 2022

اكسترا نيوز قناة مصرية حصلت علي نجاحات كبيرة بين العديد من القنوات. تعرض الكثير من البرامج الاخبارية المتنوعة ويعرض اخر الاخبار فور حدوثها ويتميز بالسرعة والدقة في عرض كافة الاحداث الشيقة والمهمة في مصر وحول العالم وكذلك عرض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخبار من الفنانين والنجوم ، وصلت قناة Extra News إلى مستويات جمهور عالية ، وهي قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع أي رسوم ، وتستمر في عرض جميع الأخبار والحصريات على مدار اليوم دون توقف ، لذلك هناك عند الطلب لمدة 24 ساعة.

إكسترا نيوز قناة متخصصة في عرض المحتوى الإخباري فهي تهتم بتغطية الأحداث الجارية من خلال مجموعة مميزة من الإعلاميين كما تقوم بتقديم البرامج الحوارية بين خبراء متميزين ، وتقوم القناة بتسليط الضوء على مشاكل المجتمع المصري وأهم أحداثه ومشاكله ، وتهتم أيضا بالقضايا الدولية وأخبار العالم بشكل عام .

أحدث تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022

كما أنها تقوم بعرض الأخبار الرياضية وأخبار العلم والتكنولوجيا ، لذلك تستقطب القناة عدد كبير من المشاهدين المحبين لمتابع الأخبار ومايحدث من تغيرات في المجتمع ، ومن خلال المقال نستطيع التعرف على تردد القناة وكيفية إضافته على القمر الصناعي النايل سات

اكسترا نيوز قناة تم بثها عام 2011،هي ضمن شبكة التلفزيون سي بي سي، هي قناة إخبارية إضافية جديدة اكسترا نيوز.

تعمل بجوار القنوات سي بي سي سفرة، سي بي سي دراما، وتتكون من باقة من المذيعين وفريق عمل قوي يساعد القناة في التقدم وجلها أهم قناة بين القنوات الفضائية.

أحدث تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022

برامج قناة اكسترا نيوز EXTRA NEWS

برنامج مصرالعرب يقدمه محمد عبد الرحمن يقدم الأخبار وفقرات الحوار للمناقشة مع القضايا العربية.

وخاصة القضايا المتعلقة بمصر، يقوم المذيع الذي يستضيفمحللاً ضيفاً أو أكثر، بتحليل الوضع العربي من خلال متابعة أحدث الأخبار.

برنامج الساعة السابعة الذي يبدأ باجتماع البرلمان المصري، سيركز برنامج عمرو خليل اليومي على كل ما يحدث داخل مجلس النواب.

ويتابع مع الجمهور وقتًا تلو الآخر على نبض الاجتماع – الاستجواب – المشهد – لجنة المناقشة – الحياة القانونية والسياسية البرلمان.

برنامج العالم الهدف الرئيسي متابعة جميع التطورات الفضائيه والأحداث السياسية أو الاقتصادية العالمية من خلال المتابعة مع وسائل الإعلام الدولية ومنشوراتها.

برنامج كلام الناس تم تصميم هذا البرامج، لإجراء محادثات حول قضايا تتعلق بالرأي العام بناءً على الرسائل الهاتفية.

التي تتلقاها ريهام إبراهيم وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن الجمهور المصري من البقاء على اتصال بمحتوى هذه الفقرة.

وسيركز البرنامج على التأثير المباشر في حياة المواطنين و لقد كان قلقًا بشأن القضايا التي تشكل جزءًا منها معظم حياته.

برنامج أخبار الفنهدفه الرئيسي هو توضيح أهم الأحداث الثقافية والفنية في مصر، بما في ذلك الأخبار الفنية والإنتاج الفني والثقافي.

بالإضافة إلى التقارير الفنية المتميزة واللقاءات مع أهم نجوم الفن والمطربين في مصر وحول العالم.

تتضمن كل حلقة أيضًا محادثات هاتفية مع مصادر إخبارية وتغطية حية ومباشرة لأهم الأحداث الفنية الخاصة والمهرجانات المصرية والعربية.

برنامج على أونلاين، وهو برنامج يستخدم بشكل أساسي للتأكيد على اتجاهات ومشاكل البث على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويعرض البرنامج أكثر المنشورات تأثيراً على مواقع التواصل.

أحدث تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022

للقمر الصناعي نايل سات.

التردد . 11488

الاستقطاب . أفقي

معدل الترميز . 27500

معدل الخطأ 3/4.