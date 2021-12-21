الخليل: مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون نحو 50 شجرة زيتون

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستوطنون قاموا بتجريف أراضي في منطقة خلة سلامة ببلدة ترقوميا غرب الخليل تحت حماية قوات الاحتلال، واقتلعوا 50 شجرة زيتون، لصالح شق طريق استيطاني.

ووفق المصادر ذاتها، فقد جرف مستوطنون من ما تسمى مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم ببلدة ترقوميا بحماية قوات الاحتلال أراضٍ في منطقة خلة سلامة بهدف شق طريق استيطاني باتجاه البلدة وسرقة المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غريب.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون خلال شق الطريق الاستيطاني.