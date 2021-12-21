عطايا يلتقي رئيس مركز باحث البروفيسور يوسف نصر الله

التقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، رئيس مركز باحث للدراسات الإستراتيجية البروفيسور يوسف نصر الله، حيث جرى استعراض التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة.

ووجها التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة منذ العام ١٩٤٨، ولأهلنا في فلسطين المحتلة المنزرعين في أرضها المباركة الذين لا يزالون يقاومون الاحتلال الصهيوني ليفشلوا أهدافه الخبيثة. وقد أثبتوا أنهم متمسكون بأرضهم ومقدساتهم وهويتهم، ويواجهون المحتل بشجاعة وإقدام، وماضون على طريق النصر والتحرير.

وقد أشاد الطرفان بالدور الذي تؤديه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محور المقاومة، والدعم الذي تقدمه لقوى المقاومة عمومًا، والمقاومة الفلسطينية على وجه الخصوص، رغم الحصار والضغط الذي تواجهه. ووجّها التحية لروح الفريق الحاج قاسم سليماني، في ذكرى ارتقائه شهيدًا على طريق القدس، والتي تحل علينا مطلع الشهر القادم.

وأكّدا أن هزيمة المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة باتت قريبة، وأن النصر سيكون حليف شعوبنا ومقاومتنا، بإذن الله.