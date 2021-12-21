وفد طبي مصري يصل غزة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القطاع

من المقرر أن يصل وفد طبي مصري من تخصصات طبية مختلفة إلى قطاع غزة من أبرزها جراحة عامة وعظام وقلب مطلع الأسبوع المقبل.

ووفق المصادر الصحفية، فإن الوفد الطبي المصري سيصل غزة، لإجراء سلسلة عمليات جراحية في مستشفيات قطاع غزة، ومعاينة عدد من الحالات المرضية.

وأوضحت أن الوفد الطبي المصري سيمكث في القطاع عدة أيام، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، بهدف مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية المحلية.

الجدير بالذكر أن زيارة الوفد الطبي المصري الى قطاع غزة، تأتي في ظل استمرار الجهود المصرية في إعادة اعمار غزة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية من ملف الاعمار.