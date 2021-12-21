آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 22 ديسمبر 2021

نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (22 ديسمبر) للجوازات المصرية.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، إن السفر سيكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2021/43.

للاطلاع على الكشف اضغط هنــــــــــــــا

وللاطلاع على جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/27) اضغط هنـــــــــــــــــــا



وأهابت الداخلية، بالمسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.