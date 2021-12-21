العميد قاآني يعزيّ بالشهيد إيرلو: كرّس حياته كلها للخدمة في جبهة المقاومة

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني أن "الشهيد الحاج حسن إيرلو كرس حياته كلها لخدمة الثورة الإسلامية والدفاع المقدس وجبهة المقاومة".

وفي رسالة تعزية الى أسرة السفير ايرلو، اليوم الثلاثاء، قال العميد قاآني إن "خدمات الشهيد ايرلو المشرفة خلال السنوات الماضية، كانت ورقة ذهبية في تاريخ الثورة الإسلامية، خاصة في السنوات الأخيرة كسفير وخادم في خدمة شعب اليمن المظلوم والمجاهدين، والعديد من الجهود للتخفيف من آلام ومعاناة المظلومين وجبهة المقاومة تركت مشهدًا لا يُنسى فيما يتعلق بالشعب اليمني المظلوم وتقديم الخدمات لهم".

وأضاف العميد قاآني أن "الاستشهاد كان حلمًا طويل الأمد لهذا الشهيد العظيم، وانضم أخيرًا إلى أصدقائه وإخوانه في هذا الطريق الإلهي".

وفي ما يلي نص الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

«مِن المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

عائلة الشهيد الحاج حسن ايرلو المحترمة

سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في اليمن

السلام عليكم

استشهاد العميد المجاهد في الدفاع المقدس والسفير الثوري الحاج حسن إيرلو (رض) أثر علينا جميعا وأحزننا. ذلك الشهيد المجاهد في سبيل الله كرس حياته كلها لخدمة الثورة الإسلامية والدفاع المقدس وجبهة المقاومة.

كانت خدماته المشرفة خلال السنوات الماضية ورقة ذهبية في تاريخ الثورة الإسلامية، خاصة في السنوات الأخيرة كسفير وخادم في خدمة شعب اليمن المظلوم والمجاهدين، والعديد من الجهود للتخفيف من آلام ومعاناة المظلومين وجبهة المقاومة تركت مشهدًا لا يُنسى فيما يتعلق بالشعب اليمني المظلوم وتقديم الخدمات لهم.

كان الاستشهاد حلمًا طويل الأمد لهذا الشهيد العظيم، وانضم أخيرًا إلى أصدقائه وإخوانه في هذا الطريق الإلهي.

نهنئ استشهاد نموذج التقوى و الجهاد لقائد الثورة الاسلامية وأسرته الكريمة والشعب الايراني، والأمة الإسلامية، وجميع دعاة الحرية في العالم، وزارة الخارجية و الجهاز الدبلوماسي للبلاد.

نسأل الله العلي القدير الرحمة الإلهية للشهيد، والصبر العظيم والأجر لأسرته الكريمة".