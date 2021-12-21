القيادي عدنان يوجه التحية للأسرى المنتفضين انتقاماً للأسيرات في سجون الاحتلال

وجه الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الثلاثاء 21/12/2021 التحية للأسرى المنتفضين في سجون الاحتلال غضباً للأسيرات اللاتي تعرضن لاعتداءات على أيدي السجانين.

وقال عدنان في تصريح صحفي: حذرنا العدو من أن تهديد إخواننا الأسرى يدلل على جسامة عدوانه على أخواتنا الأسيرات وتجاوزه الحد".

وأكد أن الأسير يوسف المبحوح دافع عن عرض أمة بأكمله وسد مسد أمة بأكملها، عندما هاجم ضابطا في مصلحة سجون الاحتلال، انتقاما للأسيرات.

ووجه الشيخ عدنان التحية للأسير يوسف المبحوح ولذويه الكرام في شمال غزة ولروح الشهيد محمود المبحوح.

وحمّل عدنان مصلحة السجون الصهيونية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البطل يوسف المبحوح، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإيفاد محاميها له ولإخواننا وأخواتنا الأسرى.

يذكر أن إدارة السجون تواصل قمعها واعتداءاتها بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وقامت بالاعتداء بالضرب على بعض الأسيرات وتحويلهن للعزل الانفرادي.