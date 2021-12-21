الصحة:"6" إصابات بمتحور "أوميكرون" في فلسطين

قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة، د. وسام صبيحات، إن فلسطين سجلت حتى الآن 6 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.

وبين صبيحات في تصريحات لصوت فلسطين : "هناك استقرار نسبي في عدد الإصابات والمنحنى الوبائي في فلسطين، فتارة ترتفع الإصابات وتارة تنخفض".

وتابع صبيحات إن التوقعات "أن ترتفع الإصابات بمتحور "أوميكرون" في فلسطين خلال الفترة القادمة، لأن هناك حركة نشطة مع الأردن والداخل المحتل"، معربا عن أمله في إقبال المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية والتطعيم .

ولفت صبيحات " حتى الان لم نشاهد أعراض خطيرة او جديدة لمتحور "اوميكرون"، بل هي اعراض هي مشابهة لأعراض المتحورات السابقة.