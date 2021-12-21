كورونا في غزة تسجل أعلى وفيات منذ أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 21/12/2021، عن خمس حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 1125 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 121) اصابة جديدة بفيروس كورونا، فسجلت تعافي 100 حالة جديدة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 189443 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1733 حالة، واجمالي المتعافين 186031 حالة، واجمالي الوفيات 1679 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 47 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 530728 شخص