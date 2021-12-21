دعاء المذاكرة وعدم النسيان والحفظ

مع الدخول في فترة الامتحانات النصفية، تبحث الأمهات عن دعاء المذاكرة وعدم النسيان وهو أحد الأدعية التي لا بدَّ من تسليط الضوء عليها، وذلك لحاجة الطلاب الماسّة إليها في الاختبارات، فلا شكَّ في أنَّ الضغط النفسي الذي يُعاني منه الطلاب أثناء فترة الاختبارات قد يُؤدي إلى نسيان الطالب لبعض المعلومات التي تعلّمها.

دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان

يحتاج الإنسان إلى توفيق الله تعالى في كل اختبارات الحياة الصغيرة والكبيرة، فيدعو الله تعالى ويسأله حاجته وضالته، وكذلك طالب العلم، يلجأ إلى الله تعالى ويسأله عدم نسيان ما حفظ، وفيما يلي نقدّم أدعية قبل المذاكرة وعدم النسيان:

اللهم استودعك ما درست وما سأدرس، وما تعلمت وما سأتعلم، اللهم أسألك أن تردّه لي وقت حاجتي له، وتجعله خيرًا لي في ديني ودنيتي وعاقبة أمري.

اللهم يا حي يا قيوم أسألك من نعيمك وكرم عطاءك أن تُلهمي التذكّر في الاختبار، وحُسن الإجابة وسداد القول والكتابة، اللهم أسألك أ، تُنير قلبي وعقلي وذهني بنورك الذي لا ينطفئ.

اللهم يا مُجيب الدعوات ويا مُغيث الملهوف ويا مُعطي السائل، اللهم اعطني سُؤلي ووفقني في امتحاني، واجعل التذكّر حليف أمري، وسهّل أمري حفظي ودراستي وتذكري.

اللهم سدد خطواتي ويسّر أمري واشرح صدري وأحلل عقدة لساني، وأجعل التوفيق وليَّ أمري في هذه الاختبارات يا رب العالمين يا أرحم الأرحمين.

اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا نافعًا واجعلني من أهل القرآن يا ذو الجلال والإكرام.

دعاء للتذكر في الاختبار

فيما يلي نقدّم مجموعة من الأدعية التي يحتاجها الطلاب في كافة المراحل الدراسية، وهي أدعية للتذكر في الاختبار:

اللهم أنت حسبي بيدك أمري اللهم أسألك يا ذو الجلال والإكرام أن ترد لي ما حفظت وما درست، وتبعد النسيان عن عقلي وذهني، وتجعلني من عبادك الصالحين يا ربَّ العالمين.

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهم أسألك يا ربَّ العالمين بقدرتك يا عظيم أن تُفرح قلبي وتفتح ذهني وعقلي وترجع إلي معلوماتي، وتجعلني من الناجحين في والمتفوقين في هذا الاختبار.

اللهم صلي على سيدنا محمد سيد المرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم يا رب العالمين يا مُجيب السائلين، اللهم أسألك يا الله ألّا يخيب ظني ولا يضيع تعبي ولا يحزن قلبي يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء، اللهم أسألك من نورك أن تُنير دربي وتفتح بصيرتي وتكشف غمتي يا رب العالمين.

دعاء لكثرة النسيان

فيما يلي ذكر بعض الأدعية التي يُمكن أن يقولها الطالب عند كثرة الطالب للنسيان في فترة الاختبارات:

اللهم ارزق قلبي الهداية والنور، واجعلني ممن يحفظون فلا ينسون، واهدي قلبي وافتح بصيرتي ولا تُرني بنفسي بأسًا يا رب العالمين.

اللهم يا كريم يا رب العالمين، يا حنّان يا منّان، يا ذو الجلال والإكرام، اللهم ابعد الشرود عن ذهني، والنسيان عن عقلي، والحزن عن قلبي يا ربَّ العالمين.

اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الأمر إذا شئت سهلًا، اللهم سهّل دراستي ويسر أمري، وارزقني حُسن الإجابة والقول يا كريم.

اللهم أني استودعتك أمري، واستودعتك ما درست وما حفظت يا ربَّ العالمين، فرده لي عند حاجتي له يا رحمن يا رحيم.

دعاء سرعة الحفظ والفهم

دعاء الإنسان لله تعالى يُسهل أمره ويفتح طريقه، وفيما يلي نذكر بعض الأدعية للحفظ والفهم السريع بإذن الله تعالى:

اللهم يا من لا قدرة تفوق قدرتك، ولا عظمة تفوق عظمتك، اللهم يا رب العالمين ألهم قلبي النور، وألهم عقلي سرعة الحفظ، وأبعد عن ذهني الشرود، يا رب العالمين.

اللهم يا رب العالمين، أسألك بفضل أسماءك الحسنى أن تمنحني سرعة الحفظ ولفهم وسرعة البديهة، اللهم لا تُرني بنفسي بأسًا يا الله.

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تُحزن قلبي، واجعل أمري كله خير، وخاتمة أمري خير، أرزق قلبي سعادة النجاح والتفوق في الاختبار يا عليم.

يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلني قرّة عين أهلي وذويّ، واذق قلبي فرحة وسعادة النجاح، واجعلني من عبادك الصالحين بقدرتك يا كريم.

ربي أسألك أن تجمعني بضالتي، ولا تُته أمري، وأن ترزقني نورًا يُنير طريقي، وافتح لي دربي، واجعل النجاح والتفوق خاتمة أمري.

دعاء التوفيق في الامتحان

إنَّ توفيق الإنسان ونجاحه في الحياة بشكل عام وفي الاختبارات بشكل خاص هو أمرٌ بيد الله عزَّ وجل، وفيما يلي نذكر بعض الأدعية للتوفيق في الامتحان:

اللهم يسر أمري واشرح صدري، ووفقني في حياتي يا ربّ العالمين، واجعل النجاح والتوفيق عاقبة أمري يا رحمن يا رحيم.

اللهم أسألك من كرم عطائك أن تُتمَّ علي نعمتك، وترزقني نور الدرب وقوة الحفظ، والتوفيق والنجاح يا الله.

اللهم إني فوضت أمري إليك لا ملجأ إلّا أنت، اللهم يا مُغيث الملهوفين، ويا مُجيب الدعوات، اللهم أسألك أن تجمعني بضالتي وتوفقني في حياتي واختباراتي يا رب العالمين.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُيسر الأمور، يسر أمري وأفرح قلبي واجمعني بضالتي، واجعل التوفيق والنجاح ولي أمري يا جبّار يا كريم.

اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور، واجعلني من عبادك الصالحين الراضين المرضين، وارفع منزلتي في الدنيا والآخرة، وارزقني الهداية إلى السراط المُستقيم.

دعاء دخول الاختبار

تزيد نسبة التوتر عند الطلاب عن الدخول إلى الامتحان، وإنَّ الدعاء إلى الله تعالى يُخفف هذا التوتر والخوف ويُزيله، فيما يلي نذكر بعض أدعية دخول الاختبار:

اللهم يا مُيسر كل أمر عسير، ويا مُهوّن الصعاب، اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل التوفيق وليّ أمري، والنجاح خاتمة أمري.

اللهم يا بصير أنر بصيرتي، ويا عليم علمني من علمك، ويا كريم أكرم عليّ من فضلك واجعل خاتمة اختباري هذا النجاح والتفوّق والتوفيق.

اللهم أبعد الضعف عن قلبي وألهم قلبي القوة، وألهم عقلي سرعة الفهم والحفظ، وأجعل هذا العلم علمًا نافعًا لي في أمري رافعًا لي في شأني يا ربَّ العالمين.

اللهم أسألك سداد الخُطا، ونور الدر، والخير في كل أمري، واجعل هذه الاختبارات بداية خير وصلاح لي في ديني ودنيتي وعاقبة أمري، يا أرحم الأرحمين.

اللهم يا ربَّ العالمين، أرفع شأني ويسر أمري، واجعلني كما تُحب وترضى، واجمعني مع ضالتي يا كريم.

دعاء الخروج من الاختبار

بعد الخروج من الامتحان لا بدَّ للطالب من شكر الله تعالى على نعمة إتمام الاختبار بنجاح وتوفيق، وفيما يلي نذكر بعض أدعية الخروج من الامتحان:

الحمد لله حمدًا كثيرًا مُباركًا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم أجعل هذا العلم علمًا نافعًا لي، واجعله سبيلًا لرفع قدري ومكانتي يوم لا ظل إلّا ظلك يا رب العالمين.

الحمد لله الذي جمعني بضالتي ويسّر أمري، وشَرح صدري، ورزقني فرحة النجاح والتوفيق.

اللهم لك الحمد على نعمك،

الحمد لك ربي يا مُعلّم المُرسلين، ورافع السماء وباسط الأرض، الحمد لله الذي رزقني الهداية وجمعني بضالتي، وجعل أمري سهلًا يسيرًا، وسدد خطاي.

اللهم اجعل هذا النجاح بداية خير أمري، واجعله خطوة من خُطا نجاحي، وزدني من علمك النافع يا عليم.