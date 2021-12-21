القيادي سعيد نخلة يطالب بتقديم النتائج الحقيقية بعد حادثة "عقبة جبر"

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي ومحررين، أمس الأثنين الجريحين إسلام عوضات وأمير الداوي الذين أصيبوا في حادثة "عقبة جبر" الأسبوع الماضي، في مجمع فلسطين الطبي.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي سعيد نخلة، إن المصاب إسلام غادر المستشفى، فيما لا يزال أمير في غرفة الإنعاش، ولم نتمكن من رؤيته بناء على تعليمات الأطباء.

وطالب نخلة ، لجنة التحقيق بعدم الانحياز، وأن تنصت لشهود العيان بكل حيادية، أمام الحادث الذي تسبب فيه عناصر الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن الأصل من العناصر الأمنية هو حماية الناس وإسعافهم.

واستنكر نخلة الحادث الأليم وما تعرض له الشبان المشاركون في استقبال الشيخ المحرر شاكر عمارة من سجون الاحتلال، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة مواكب الأسرى المحررين.