"إسرائيل" تُطلق عملة خمسة شيكل جديدة

أطلق بنك "إسرائيل"، نسخة جديدة من العملة المعدنية فئة 5 شيكل، والتي عرفت بعملة التقدير المخصصة للنظام الطبي والصحي الإسرائيلي، لمساهمتهم خلال وباء كورونا.

وجاء إطلاق العملة في وجود رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ ووزير الصحة الاسرائيلي ا نيتسان هورويتز ومحافظ البنك البروفيسور أمير يارون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اقتراح بنك إسرائيل بإصدار نسخة جديدة من العملة المعدنية فئة 5 شيكل.

وقالت القناة العبرية 12 ان العملة المعدنية الجديدة تحمل جملة "مع التقدير"، اضافة الى صورة تدل على الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية في اسرائيل خلال تفشي فيروس كورونا.