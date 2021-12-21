درعي يتجه لتوقيع صفقة “إقرار بالذنب” والاستقالة من الكنيست

من المتوقع، أن يوقع زعيم حزب شاس الحريدي أرييه درعي، على اتفاق صفقة "إقرار بالذنب" يعترف بموجبه بارتكاب مخالفات ضريبية، والاستقالة من الكنيست.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الاستقالة ستلغي الحاجة إلى إدانته من قبل المحكمة، ما يعني أنه لن يتم إبعاده عن العمل السياسي لمدة 7 سنوات، وستمنحه فرصة تقديم الاستقالة من الكنيست إمكانية خوض الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أنه يتم مناقشة شروط الصفقة بين المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، وفريق الدفاع عن أرييه درعي.

وكان درعي ارتهم بارتكاب 3 مخالفات ضريبية فيما يتعلق ببيع عقار في جفعات شاؤول وفي حالتين لتلقي دخل غير مبلغ عنه.

وكان ماندلبليت فض توصية الشرطة الإسرائيلية عام 2018 بمقاضاته بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال وعرقلة سير العدالة.

وفتح التحقيق مع درعي منذ ست سنوات، عُقدت جلسة استماع له في فبراير/ شباط الماضي ، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين مكتب المدعي العام ومحامي الدفاع عنه.