أمريكا: 73% مصابون بـ"أوميكرون" وإعادة فرض الكمامة في الأماكن العامة

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أن أوميكرون، بات متحور فيروس كورونا المهمين في الولايات المتحدة.

وأصبح أوميكرون المتحوّر المهيمن في الولايات المتحدة، بعد أن بلغت نسبة الإصابة به 73,2% من إجمالي إصابات فيروس كورونا، خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأوّل، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأمريكيّة.

وقد تغلّب المتحوّر أوميكرون سريع الانتشار، على المتحوّر دلتا في غضون أسابيع.

وبات يمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

من ناحية أخرى، أعلنت وسائل إعلام أمريكية نقال عن مسؤولي الصحة في تكساس، تسجيل أول وفاة بالمتحور أوميكرون.

وذكرت شبكة (إيه.بي سي) نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس إن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأمريكية، أعلنوا تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.

وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.

وأصدرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر قرارا بإعادة إلزامية الكمامات في الأماكن العامة على خلفية تجدد انتشار فيروس كورونا.