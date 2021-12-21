طقس فلسطين اليوم: منخفض جوي وأجواء شديد البرودة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين يتأثر بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و شديد البرودة ، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأربعاء

2021-12-22

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس

2021-12-23

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة

2021-12-24

يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.