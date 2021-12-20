سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:49 م
20 ديسمبر 2021
الدولار
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سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين  27050 و27100 ليرة لكل دولار

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

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