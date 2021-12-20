برشلونة محروم من ألفيس أمام مايوركا

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن البرازيلي داني ألفيس، ظهير برشلونة، لن يتمكن من خوض مباراة ريال مايوركا في الليجا، يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.



وانضم ألفيس (38 عامًا) إلى برشلونة، الشهر الماضي، في صفقة انتقال حر، لكنه لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق قبل الشهر المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان جمهور برشلونة يُمنّي نفسه برؤية ألفيس خلال مباراة ريال مايوركا، المقرر لها يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.



ولكن، وفقًا للوائح الانتقالات في الليجا، لن يتمكن ألفيس من خوض تلك المباراة، وسيبدأ رحلته مع برشلونة، بداية من مباراة ليناريس ديبورتيفو، في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، يوم 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.



وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في إسبانيا، يوم 3 يناير/ كانون الثاني، المقبل، ويحق للبرازيلي المشاركة رسميا مع الفريق، منذ هذا التاريخ.



ويتدرب ألفيس مع برشلونة حاليًا بشكل منتظم، وشارك بالفعل مع الفريق خلال مباراة بوكا جونيورز الودية، التي أقيمت على كأس مارادونا، بالمملكة العربية السعودية.