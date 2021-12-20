"الكاف": بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها

فجر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مفاجأة حول كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.



قال موتسيبي في تصريحات صحفية من الملعب ألأولمبي بالكاميرون اليوم الاثنين: "كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها، سأتواجد هنا في الكاميرون يوم 7 يناير المقبل مع زوجتي وأولادي لحضور البطولة التي تنطلق يوم 9 من نفس الشهر".



وأضاف: "رسالتي كرئيس للاتحاد الأفريقي أننا علينا أن نصبح أكثر تقارباً ونريد إظهار أفضل ما تملكه أفريقيا من كرة قدم وعقلية إدارية".



وتابع: "أشعر بالفخر لوجود شخص مثل صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم".



وأشار إلى أنه واثق في قدرات الحكومة الكاميرونية على التنظيم، مؤكداً أن الشعب الكاميروني يستحق أن تقام البطولة على أرضه.



ويأتي هذا في الوقت الذي يضغط فيه السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، من أجل تأجيل كأس أمم إفريقيا لاعتراض أندية أوروبا على إرسال لاعبيها للمنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة، خوفا من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد.



ومن المقرر أن يعلن الكاف بشكل رسمي مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد جدل واسع حول إقامتها من عدمه.

