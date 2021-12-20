سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، استقر متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 21ديسمبر/ كانون الأول 2021 في البنك المركزي والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وهبط متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 17.60 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر اليورو إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وهو أقل من سعر الأمس.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) هبط سعر شراء اليورو إلى 17.59 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.88 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 20.74 جنيه للشراء، و20.87 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.