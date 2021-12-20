داخلية غزة تصدر تنويها هاما للمواطنين بشأن السفر عبر معبر رفح

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم ، تنويها هاما للمواطنين بشأن التسجيل للسفر عبر معبر رفح.

وجاء في التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن الهيئة تؤكد على ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث لا يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم.

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

تنويه:

👈🏻 تجدد الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، التأكيد على ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث لا يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم.

👈🏻 وذلك في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتحصين المجتمع من آثاره.

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 20 ديسمبر 2021