تحذير من تطبيق خطير على هواتف "أندرويد" ينبغي حذفه!

وضع مستخدمو “أندرويد” في حالة تأهب بشأن تطبيق خطير تسلل إلى متجر “غوغل بلاي”، جرى تحميله من قبل أكثر من نصف مليون شخص.

وتعد برامج “جوكر” الضارة واحدة من أكثر أدوات القرصنة شهرة، القادرة على توقيع مستخدمي “أندرويد” على خدمات اشتراك باهظة الثمن.

ويُعرف التطبيق المعني باسم Color Message، ويبدو أنه غير ضار بما يكفي للوهلة الأولى – مدعيا ​​أنه يجعل الرسائل النصية القصيرة “أكثر متعة وجمالا” باستخدام الرموز التعبيرية الجديدة والمزيد.

ولكن، كما وجد باحثون من Pradeo، فإن التطبيق مجرد أداة مصممة لسرقة الأموال من المستخدمين المطمئنين.

وعندما نشرت شركة الأمن السيبراني النتائج التي توصلت إليها يوم الخميس 16 ديسمبر، كان التطبيق لا يزال متاحا على متجر غوغل. ولحسن الحظ، منذ ذلك الحين، تمت إزالة البرنامج بعد اتصال ArsTechnica بغوغل بشأن التهديد.

ومع ذلك، بينما حذف التطبيق من متجر “بلاي”، فلن يساعد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم التي تعمل بنظام “أندرويد”.