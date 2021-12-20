أمن السلطة يعتقل الشاب أحمد القطناني من نابلس

اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية الشاب أحمد حسن أحمد القطناني (32 عاماً)، وذلك اليوم الاثنين 20/12/2021م، من مخيم عسكر في مدينة نابلس المحتلة.

وكان القطناني قد تلقى اتصالاً من جهاز الأمن الوقائي، للمقابلة عند الساعة العاشرة صباحاً في مقر الجهاز بمدينة نابلس، دون ورود تفاصيل جديدة.

وقد أصيب الشاب أحمد القطناني مرتين برصاص الاحتلال، كانت الإصابة الأخيرة في أحداث حي الشيخ جراح بالقدس، وما تزال الرصاصة في قدمه حتى اللحظة.

يذكر أن هذا الاعتقال الثاني له عند أجهزة السلطة، علماً أن له أخ أسير في سجون الاحتلال محكوم بـ(11 عاماً).

من جهة أخرى، أفرجت الأجهزة الأمنية عن المعتقل السياسي حسن موسى عليان (30 عاماً) من مدينة طوباس، بعد شهر من الاعتقال.

وتأتي حملة الاستدعاء والاعتقال بحق أبناء شعبنا، في ظل الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، رغم المطالبات المتكررة بوقفها والتي لا تخدم إلا الاحتلال.