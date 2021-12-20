مهلة أخيرة لهازارد في ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن وضع البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، لا زال صعبًا في صفوف الميرنجي، بسبب المنافسة الشرسة في مركزه.



وعاد هازارد للمشاركة أساسيًا، أمس الأحد، خلال مواجهة قادش بالليجا، لكنه لم يترك أي بصمة، وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد بتعادل سلبي.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه يتعين على هازارد أن يقاتل من أجل مكان أساسي في تشكيل الميرنجي مع فينيسيوس جونيور ورودريجو وماركو أسينسيو.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وصول كيليان مبابي إلى تشكيلة كارلو أنشيلوتي في الصيف المقبل، إلى تعقيد الأمور أكثر على هازارد.



وكشفت الصحيفة، أن هازارد لديه 5 أشهر فقط ليثبت للمسؤولين في ريال مدريد، أنه يستحق مكانه في الفريق.



وانتقل هازارد لريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو، لكنه منذ ذلك الحين لم يقدم ولو قليل من مستواه مع البلوز، في ظل الإصابات المتتالية التي طاردته.