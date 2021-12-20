ما هي العلاقة بين الموز وجرثومة المعدة؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
20 ديسمبر 2021
ما هي العلاقة بين الموز وجرثومة المعدة؟
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يواجه الكثيرون مشاكل في المعدة ومنها جرثومة المعدة، لذا تعرفي اليوم على العلاقة بين الموز وجرثومة المعدة ومدى تأثير الموز في التخلص من جرثومة المعدة.

ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا التي تعيش في المعدة. قد تبقى هذه البكتيريا لسنوات عديدة داخل المعدة كما قد تسبب تقرحات وآلام. تعتبر هذه الجرثومة شائعة إذ يعاني منها حوالي ثلثي سكان العالم. وفقاً لموقع أطيب طبخة.

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ما هي عوارض جرثومة المعدة

يشعر الاشخاص المصابين بجرثومة المعدة بالآلام التي تترواح بين آلام خفيفة وآلام قوية. أبرز عوارض جرثومة المعدة هي:

التجشؤ المفرط

الغثيان

القرحة

آلام في المعدة

الحمى

ظهور دم في البراز

فقر الدم

خسارة الوزن

الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام

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الموز وجرثومة المعدة

هناك العديد من المكونات التي تساعد على التخلص من جرثومة المعدة ومن بينها الموز. أثبتت العديد من الدراسات أهمية تناول الموز وخاصةً الأخضر في التخلص من جرثومة المعدة لاحتوائه على عناصر ضرورية تحارب هذه الجرثومة. تناولي كل يوم حبة موز كبيرة أو حبتين صغيرتين من الموز

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