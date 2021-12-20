القوى الوطنية تدعو إلى إعلان الجمعة المقبل يوم تصعيد وطني نصرة للأسرى

باركت لجنة الأسرى للقوى الوطنية في قطاع غزة، عملية الطعن البطولية التي نفذها الأسير البطل يوسف طلعت المبحوح في سجن نفحة الصحراوي، مساء اليوم الإثنين، محمله الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى.

ودعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية، في بيان لها، لإعلان يوم الجمعة المقبلة يومًا للتصعيد الوطني والشعبي نصرة للأسرى

كما دعت جماهير شعبنا وشبابه الثائر للتحرك إلى نقاط التماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال، للتأكيد بأن شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأسرى وحدهم، موضحة بأن اللجنة سيكون لها برنامج نضالي داعم للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة.

ووقعت مساء اليوم، عملية طعن في سجن نفحة الصحراوي نفذها الأسير يوسف طلعت المبحوح من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة انتقامًا لتنكيل مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات في سجن الدامون.