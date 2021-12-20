فينيسيوس يثير التكهنات برسالة إلى مبابي

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الميرنجي.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وبلغ مبابي عامه العشرين، اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر/ كانون الأول، حيث هنأه الكثير من الناس بعيد ميلاده، ومنهم فينيسيوس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد كتب فينيسيوس رسالة تهنئة لمبابي، قال له فيها: "عيد ميلاد سعيد.. تهانينا لك".



وأضافت "أدى إظهار البرازيلي تلك المودة بهذا الشكل، إلى زيادة الشائعات حول احتمالية وصول مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل".



ويستعد ريال مدريد لملاقاة باريس سان جيرمان، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



