غداً الثلاثاء الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون غداً الثلاثاء 21/12/2021م، أول أيام الانقلاب الشتوي وبداية مربعينية الشتاء 2021/2022.

وقالت دائرة الأرصاد عبر موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين، إن " الشمس ستشرق غداً الساعة السادسة و32 دقيقة(6:32) من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117°، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243° عند الساعة الرابعة و36 دقيقة(4:36) مساءً وبذلك يكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و4 دقائق وهو أقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة".

وأضافت" يستمر فصل الشتاء 90 يوما حتى موعد الاعتدال الربيعي في 21 آذار/مارس وينقسم فصل الشتاء إلى فترتين الاولى المربعانية وتستمر لـ 40 يوما والثانية الخمسينية وتستمر لمدة 50 يوماً".

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية " مع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعينية الشتاء لهذا الموسم 2021/2022 والتي تشكل امطارها عادةً ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام ، وتعتبر هذه الايام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة".

وبينت الدائرة " بعد انتهاء مربعانية الشتاء، تبدأ خمسينية الشتاء التي تُقسم الى عدة أقسام وفقا ً لتراثنا اعتبارا من 01/02/2022

الفترة الأولى وهي سعد الذابح من 1 شباط وحتى 13 شباط ( 12.5 يوما ً)

الفترة الثانية هي سعد بلع ( من 13 لغاية 24 شباط ) ومدة هذه الفترة هي أيضاً 12.5 يوما

الفترة الثالثة هي سعد السعود (من 25 شباط الى 9 اذار ) وبسعد السعود بتدور المية بالعود، أي تنتهي فترة البرد القارس وتسري المياه في جذوع وأغصان الشجر، ومدتها ( 12.5 يوما ً)

الفترة الرابعة سعد الخبايا (9 اذار لغاية موعد الانقلاب الربيعي في 20-21 اذار ).وهي فترة تعادل ( 12.5 يوماً )

ومع انتهاء خمسينية الشتاء، يبدأ فصل الربيع فلكيا.