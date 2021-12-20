إطلاق حملة رقمية احتفاء بتصدي السيلة الحارثية لقوات الاحتلال

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "أبطال الحارثية"؛ احتفاء بتصدي أبطال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#أبطال_الحارثية"؛ احتفاء ببسالة أهلها وأبطالها وهم يلقنون الاحتلال درسًا في التحدي والتصدي ويُخرّجون الأبطال الميامين على درب الشهيد القائد نعمان طحاينة وإخوانه.

وأشاد المتفاعلون مع الحملة بتصدي عناصر من المقاومة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان قد تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الحارثية، وأطلقوا الرصاص وألقوا العبوات المتفجرة تجاه الجنود.

وشارك في التصدي لاقتحام الاحتلال أعداد كبيرة من قوى وعناصر المقاومة من جنين ومخيمها والقرى المجاورة لسيلة الحارثية.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الأسرى المتهمين بتنفيذ عملية "حومش" وأخذت قياساتها تمهيدا لهدمها .