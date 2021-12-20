الصحة: 5 وفيات و389 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن وفاة 5 مواطنين، وإصابة 389 شخصاً بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة.

وأكدت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 22، بيت لحم 50، طولكرم 12، الخليل 46، رام الله والبيرة 71، جنين 20، سلفيت 4، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 135".

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، بيت لحم 21، طولكرم 4، الخليل 5، رام الله والبيرة 40، جنين 9، سلفيت 2، نابلس 18، ضواحي القدس 4، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 70".

وولفت إلى أنه سجلت حالتا وفاة في جنين و3 حالات في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت الكيلة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 118 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.