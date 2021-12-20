إصابتان إحداهما خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في المزرعة الغربية

أصيب شابان برصاص الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أصيب بالرصاص الحي في ظهره نقل إثرها للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب شاباً آخر يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة على المواطنين في مختلف مناطق الضفة، كما يواصل حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية نابلس البطلولية التي أدت لمقتل مستوطن واصابة اثنين آخرين.