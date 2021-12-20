طعن أحد ضباط "إدارة سجون" الاحتلال في سجن "نفحه" الصحراوي

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن وقوع عملية طعن لضابط في سجن "نفحة" الصحراوي من قبل أحد الأسرى الفلسطينيين.

من ناحيتها قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي": "إنه وقعت عملية طعن ضابط "إسرائيلي" داخل قسم "حماس" في سجن "نفحة"، زاعمةً أن حالته طفيفة".

وقال مكتب إعلام الأسرى : "إنه تم طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحه".

وأضاف مكتب إعلام الأسرى :"إن هناك توترًا يسود كافة السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى الفلسطينيين".

وتابع قائلاً: "إن عملية الطعن في سجن "نفحة" تأتي انتقامًا للأسيرات في سجن الدامون وبطلها هو أحد أسرى قطاع غزة".

من جانبها قالت هيئة الأسرى: "تم طعن ضابط "اسرائيلي" يعمل في ادارة السجون، وذلك في اعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الاسرى والاسيرات خلال الايام الماضية".

وأوضحت الهيئة، ان قوات من جيش الاحتلال و"وحدات القمع" في طريقها الآن الى سجن "نفحة".

وحمّلت، كيان الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات على الأسرى والأسيرات.

وقال نادي الأسير: "إن مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان في سجن "نفحة"ْ، وذلك وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فيما تقوم إدارة السجن بارسال تعزيزات من قوات القمع لأقسام الأسرى".

ويُشار إلى أن سجون الاحتلال الاسرائيلي تشهد حالة من التوتر الكبير في أعقاب الاعتداء على الأسيرات وعزلهن مؤخراً، في ظل استمرار الاعتداءات على باقي الأسرى، واقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع الصهيونية وتخريب مستلزمات ومقتنيات الأسرى الأبطال.