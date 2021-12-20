يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، بشكل مستمر كافة التحديثات التي يبحث عنها المتابعين، وخاصة ترددات قنوات الرياضة والأطفال، واليوم نقدم لكمر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية التي تعرض كأس العالم للأندية 2021.

التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية 2021

ويرجع اهتمام العديد بالحصول على قنوات بي ان سبورت للتغطية المتميزة والحصرية لأبرز البطولات العالمية بمختلف الرياضات فهي تمتلك حقوق بث العديد من البطولات العالمية التي تحظى بمتابعة الكثير من الأفراد حول العالم.

التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية 2021

نبذة عن القناة

وأتاحت بي إن سبورت قنوات مجانية مفتوحة للمشاهدين من مختلف المناطق عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، إذ بإمكان أي أحد الوصول إليه مجانا دون الحاجة إلى تفعيل الاشتراك بمقابل مالي

وتحرص القناة العربية البارزة على الصعيد العالمي والعربي إلى تغطية جميع الأحداث والمسجدات الرياضية العالمية؛ بهدف توصيل الخبر إلى المتابع بسرعة فائقة ودقة كبيرة دون الحاجة لجهد كثير.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد؛ كي تحصل على المحطة الفضائية عبر جميع الأقمار بجودة عالية، عن طريق إدخال الأرقام الموجودة أعلاه من خلال جهاز التحكم (الريموت).

التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية 2021

نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

سهيل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية 2021

برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة :

عالم كرة السلة : وهو برنامج أسبوعي من تقديم الإعلامية آسيا عبد الله يبث مساء كل يوم ثلاثاء .

عالم السرعة : من تقديم ناتالي ايليا ويبث مساء كل يوم خميس .

الليغا في اسبوع:برنامج اسبوعي يخص كل مل يتعلق بالكرة الإسبانية

موعد مع الكالتشيو: برنامج اسبوعي يخص كل ما يتعلق بالكرة الإيطالية

من بريطانيا: برنامج اسبوعي يشمل الدوري الإنجليزي والإسكتلندي

كرة فرنسا: برنامج اسبوعي يتحدث عن الكرة الفرنسية

عالم القوارب: برنامج اسبوعي يتعلق بالقوارب

الدوري الأوروبي:برنامج موسمي يلخص ما جاء في الدوري الأوروبي