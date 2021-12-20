الكشف عن سبب رفض بايرن ميونخ التعاقد مع هالاند

كشف رئيس نادي بايرن ميونخ لكرة القدم، هربرت هاينر، اليوم الاثنين، أن ناديه لا يريد التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النرويجي "إرلينغ هالاند".

وقال هاينر:" إن النادي لن يسعى للتعاقد مع هالاند؛ وذلك لأننا نملك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرتبط مع فريقه حتى عام 2023، مشيرا إلى أن مسؤولي النادي أخبروا المهاجم البولندي مرات عدة بأنه يملك مكانة عالية لديهم".

ويُشار إلى أنه يتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 19 هدفا، كما سجل 324 هدفا في 354 مباراة خاضها بألوان بايرن ميونخ منذ انتقاله إليه قادما من دورتموند بالذات عام 2014.

ويلعب هالاند في صفوف فريق دورتموند حيث سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات، ويرتبط بعقد يمتد حتى نهاية عام 2024، لكن عقده يتضمن بندا جزائيا يستطيع من خلاله الرحيل نهاية الموسم الحالي مقابل 80 مليون يورو.

جدير ذكره أنه ألمح مينو رايولا مدير أعمال هالاند، في وقت سابق إلى إمكانية رحيل موكله في نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى إمكانية انتقاله إلى أحد أأربعة أندية وهي: بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وبرشلونة.