قائد بـ"حرس الثورة": قواتنا سترد على أي تهديد بشكلٍ حاسم ومدمر

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء في "حرس الثورة" الإيراني اللواء غلام علي رشيد، اليوم الاثنين، أنّ القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تهديد بشكلٍ حاسم ومدمر.

وقال اللواء غلام علي رشيد: "القوات المسلحة الإيرانية سترد مباشرة بشكل حاسم ومدمّر على الأعداء".

وأضاف اللواء رشيد، "إنّ أي تهديد للمنشآت النووية والعسكرية الإيرانية من قبل "إسرائيل" غير ممكن من دون ضوء أخضر أميركي".

وتابع : "في حال تمّ تنفيذ التهديدات الموجهة إلى إيران بشكلٍ عملي، فإنّ القوات المسلحة الإيرانية سترد مباشرة بشكل حاسم ومدمّر على جميع المراكز والقواعد والطرق والأجواء، التي انطلق وعبر منها الاعتداء، وفق سيناريوهات عملية تمّ التدرّب عليها".

وكان أكّد أمس الأحد مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن "جاهزية القوات المسلحة تعزز قدرات إيران الرادعة، ولن تسمح لأي عدو بالتجرّؤ على البلاد".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه ليس لدى "إسرائيل" خطة عسكرية فعّالة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ويُشار إلى أنه كانت وسائل إعلام "إسرائيلية" قد تحدثّت عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ "إسرائيل" تستعد لشنّ هجوم في إيران في حال اخترقت نحو النووي"، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل" تتخوف من قدرة إيران المتصاعدة في الصناعات النووية، ولهذا يجري التفكير لاستهداف البرنامج النووي الإيراني وتعطيله.



