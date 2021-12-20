د. أبو شريف: عملية "حومش" نوعية ومشروعة ويجب مواصلة هذه العمليات وتطويرها

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور ناصر أبو شريف، اليوم الاثنين "إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش) قبل أيام، بطولية ونوعية ومشروعة وفي الاتجاه الصحيح، مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه العمليات ضد قطعان المستوطنين وضد كل مظاهر الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة".

وأكد د. أبو شريف، أن القضية الفلسطينية تتعرض لتصفية ناعمة بدءً من أمريكا مرورًا بالتطبيع العلني والسري والناعم، وانتهاءً بالسلطة الفلسطينية بفشلها وعجزها وتعاون أجهزتها الأمنية مع الاحتلال.

وقال : "هذه العملية وما سبقها وما تلاها وسيتلوها تعتبر نقطة تحول تعبر عن موقف شعبنا الرافض للاحتلال وسياسية السلطة الفلسطينية التي تقف عاجزة فقط في مواجهة الاحتلال وتستبسل في مقاومة أبناء شعبنا ومنعهم من أداء دورهم النضالي والجهادي".

وأوضح د. أبو شريف، أن العمليات الأخيرة على الرغم من أهميتها، إلا أنها بحاجة للتطوير والتنمية والتوسيع، لكي تكون قادرة على إشعال وتفجير انتفاضة جديدة شاملة في كل الساحات الفلسطينية للخروج من الحالة البائسة التي تقف عاجزة أمام أخطر حلقة من حلقات المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيًا وغربيًا وبتواطؤ عربي.

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم وقواه الحية، للنهوض ومحاربة المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يمهد لإخراج الشعب الفلسطيني كليا من فلسطين.

وأضاف د. أبو شريف بالقول: المشروع الاستيطاني أداة رئيسية لإعادة اقتلاع شعبنا من أرضه التاريخية، وهو أداة أساسية في تحويل حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق في كل أماكن تواجده لدفع جزء من الشعب الفلسطيني إلى الهجرة بإرادته، والباقي يتم دفعه بالقوة بعد أن يصبح الصراع وكأنه بين السكان اليهود والسكان العرب".

وشدد على أن المشروع الصهيوني الاستيطاني الزاحف ليس خطرًا على إقامة دولة فلسطينية، بل هو خطر يهدد الوجود الفلسطيني برمته، مشيرًا إلى أن مقاومة هذا المشروع بكل السبل الممكنة من أبناء شعبنا وشبابه وشاباته ليس ترفًا، بل أصبح من أوجب الواجبات الدينية والوطنية.

واستنكر د. أبو شريف، أفعال السلطة الفلسطينية من ملاحقة للمقاومين بالضفة متسائلاً ما الذي تنتظره السلطة الفلسطينية؟ هل ستظل سلطة للمستوطنين بعد أن تُفرّغ فلسطين من مواطنيها؟.

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد، حركة فتح لاستعادة دورها الطبيعي في مواجهة المحتل بكل الوسائل، وألاّ تظل رهينة في يد السلطة الفلسطينية.

ووجه د. أبو شريف التحية للأيدي الطاهرة التي نفذت عملية "حومش" الشجاعة، وأشهرت سلاحها نحو وجه العدو ومشروعه الخطير، داعيًا كل من يمتلك تلك الأدوات أن لا يجعلها وسائل فتنة وإزعاج في الأعراس، وإنما وسائل توجه إلى صدر العدو الغاصب ومشروعه الهادف إلى إفراغ فلسطين من شعبها.